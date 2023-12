Sabatini: “Il Bologna vola con l’anima di Sinisa. Mourinho vale il quarto posto”

GASPORT - Se c’è uno che guarderà la sfida di oggi con un occhio diverso, quello è Walter Sabatini, che di Bologna e Roma è stato anima e corpo in un colpo solo. Un visionario del calcio, come ama definirsi.

Che sfida si aspetta? È un po’ anche la sua partita..

"Una grande partita, tra due squadre che stanno facendo benissimo. Per il resto sono un po’ tutte le mie partite. Un brutto segno, gli anni passano e anche le squadre. Ma vuol dire che qualcosa nel tempo l’ho costruita. Il Bologna sta facendo un torneo strepitoso, merito della società e di un allenatore come Motta, che fa un calcio sano, produttivo, esteticamente apprezzabile. Ma ci tengo a dire una cosa...A spingere la squadra è Mihajlovic, senza trascendere nell’esoterico. Quel che succede a Bologna trae forza dallo spirito e dall’anima di Sinisa. I giocatori che sono rimasti hanno trasmesso un messaggio che si avverte nell’aria. Quando arrivi a Casteldebole e vedi le fotografie di un eroe, perché Sinisa lo è stato, ti viene una forza incredibile".

(...)

Il colpo di cui va più fiero nella Capitale e in Emilia.

“Dal punto di vista aziendale Marquinhos, che è venuto a 18 anni a fare il titolare. Ma penso anche a Benatia, Castan, Salah. A Bologna direi Arnautovic, fortissimo. In assoluto mi viene in mente Pastore. Non quello visto a Roma, ma quello venuto a Palermo e poi volato a Parigi. Ma fermi qui, altrimenti mi viene un attacco di vanità insopportabile. La vanità va evitata, è pericolosissima e diventa anche patetica”.

Perché ha detto che non le piace parlare di Mourinho? "Chi può parlare di Mou? Solo i suoi pari e io non lo sono. ha una storia lunga, fatta di titoli. Prendo atto che è amato in modo viscerale dalla città e spero che se ne accorgano (i Friedkin, ndr ) per poter lavorare ancora per la Roma e portare a casa dei trofei".

Quindi lei lo rinnoverebbe? "Sì, ma penso che il rinnovo di Mou sarà un autorinnovo".