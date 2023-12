Romelu ormai fa reparto da solo: raggiunta quota 10 gol in stagione

Romelu incide ancora una volta. Con un tiro che solo all'apparenza sembra facile, leva le castagne dal fuoco alla Roma e le permette di giocare il resto della partita con più serenità. (...) Gli infortuni lo avevano frenato, mentre nella Capitale Mourinho non se ne è mai privato: titolare in tutte le partite da quando è arrivato a Trigoria eccetto quella contro il Milan disputata poche ore dopo il suo sbarco a Ciampino. (...) Per assicurarselo anche la prossima stagione, Dan dovrebbe versare 43 milioni al Chelsea e ricoprire il belga d'oro con un contratto di 8 milioni a stagione. E' molto presto per parlare di questo, dobbiamo goderci Romelu fino alla fine. E a dimostrazione che questa stagione è un'altra cosa rispetto a quella passata, c'è il dato più significativo di tutti: quest'anno è arrivato a 10 gol il 30 novembre, lo scorso anno all'Inter ci è riuscito solo a metà maggio. (...)

(Il Messaggero)