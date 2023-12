Roma spera

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una speranza chiamata Dybala, Ieri pomeriggio la Roma si è ritrovata al Fulvio Bernardini dopo due giorni di riposo per la prima seduta di allenamento e tra i calciatori si è rivisto anche il Campione del Mondo, che ha svolto parte del lavoro insieme ai suoi compagni. Crescono quindi le possibilità di rivedere la Joya per l'ultima partita del 2023, proprio contro la "sua" Juventus allo Stadium. L'avvicinamento alla gara di sabato con i prossimi tre allenamenti in programma saranno quindi cruciali per valutare al meglio le condizioni di Dybala, reduce da una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata lo scorso 10 dicembre con la Fiorentina, che costrinse il giocatore ad alzare bandiera bianca dopo poco meno di 25 minuti.

Una stagione altalenante quella della Joya finora, caratterizzata da molti stop che non gli hanno tuttavia impedito di lasciare il segno in numerose partite, realizzando 4 gol e 6 assist in 14 gare, saltando anche big match come le sfide contro il Milan, Inter e, più recentemente le due gare con Bologna e Napoli. Mourinho ne aveva parlato con ottimismo già alla vigilia della gara con gli Azzurri, senza tuttavia sbilanciarsi troppo su eventuali progressi in vista della Juventus: "Il recupero di Paulo prosegue bene, sta seguendo il percorso che potrà riportarlo in campo secondo i tempi che ci eravamo prefissati, ma sicuramente non domani (in riferimento al match del 23 dicembre scorso, ndr)".

Oltre all'argentino si è allenato con la squadra anche Renato Sanches, che ha recuperato dal virus influenzale che l'aveva tenuto fuori contro il Napoli, mentre punta alla prima convocazione stagionale Kumbulla. L'albanese ha ormai messo alla spalle l'operazione al crociato svolgendo l'ennesima seduta con il resto dei compagni. Rimangono ancora fermi ai box Aouar e Smalling, che torneranno solamente nel 2024. E proprio a causa dell'assenza del centrale inglese e la partenza di N'Dicka per la Coppa d'Africa, Tiago Pinto è alla ricerca di un rinforzo difensivo da consegnare a Mourinho nella finestra invernale di mercato.

Il nome più caldo è quello di Bonucci. Il classe 1987 non sta trovando continuità nell'Union Berlino - 10 spezzoni di partita tra Bundesliga e Champions - e sarebbe pronto a vestire la maglia giallorossa per cercare di strappare una convocazione a Euro 2024. Il General Manager e Lucci, agente del calciatore, stanno risolvendo i nodi legati all'ingaggio e al contratto con il club tedesco, disposto a liberarsi del giocatore. Oltre a Bonucci, a gennaio potrebbe fare ritorno nella Capitale anche Solbakken, che all'Olympiakos non sta trovando spazio. Il club greco starebbe pensando di anticipare la conclusione del prestito. L'ex Bodo, che ha già giocato 22 minuti con i giallorossi in questo campionato, sarebbe quindi costretto a giocarsi le sue carte in Italia, non potendo disputare incontri ufficiali con tre diverse squadre nella stessa stagione.