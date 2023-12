ROMA-SHERIFF: le probabili formazioni dei quotidiani. Belotti in vantaggio su El Shaarawy, dal 1' Celik e Sanches

Ultima gara del girone di Europa League per la Roma, che in un Olimpico tutto esaurito ospita la Sheriff Tiraspol con le speranze di agguantare il primo posto orma quasi del tutto spente. Scelte obbligare per Mourinho, che senza Ndicka squalificato e Mancini infortunato si affida al trio composto da Celik, Cristante e Llorente. Sugli esterni Karsdorp e Zalewski, con Bove, Aouar e Sanches in mezzo al campo. Davanti Lukaku e uno tra Belotti ed El Shaarawy, con il Gallo favorito.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

IL TEMPO - Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.