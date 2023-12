Roma-Sheriff, Aouar e Sanches a centrocampo. Emergenza difesa: c’è Cristante

L’attesa più grande per oggi è quella di andare a capire come girerà il centrocampo, dove torneranno titolari due giocatori che in estate erano potenziali titolari e che invece finora hanno altamente deluso: Renato Sanches e Aouar, che dovrebbero giostrare al fianco di Paredes. “Per me è la prima volta lontano da Lione, ambientarmi non è facile – dice l’algerino – So che ho giocato male a Praga e a Ginevra, ora devo dimostrare al mister di poter giocare di più. Con lui parlo tanto, mi aiuta. E noi vogliamo vincere e sperare di arrivare primi”. (...) Sarà dura, come dura per Mou è mettere in piedi una squadra decente, considerando l’assenza per squalifica di Ndicka e quelle per infortunio di Dybala e Mancini (oltre ai lungodegenti Smalling, Abraham e Kumbulla). Così a giocare tra i tre di difesa dovrebbero essere Celik (come braccetto) e Cristante (centrale), mentre sulle due fasce ci sarà spazio per Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. Davanti invece la coppia Lukaku–Belotti, con El Shaarawy pronto a subentrare in caso di necessità.

(gasport)