Roma Femminile, rivincita in Champions contro il Psg

La sconfitta di Parigi in Champions League è stata presto superata con un’altra convincente vittoria in campionato. Il 3-2 in trasferta sul Como ha permesso alla Roma femminile di allungare ancora in classifica, approfittando del secondo scivolone stagionale della Juventus che ora è a -6. Ma con un calendario così fitto non c’è mai troppo tempo per festeggiare i successi di campionato. [...] «Siamo lì e siamo competitive» ha detto l’allenatore che non giudica la sfida al Psg come una finale; anzi, sarà tutto in ballo fino alla fine. La spinta dello stadio di casa sarà il solito valore aggiunto, mentre la novità sarà sulle divise: da oggi la femminile ha il suo primo sponsor esclusivo.

(Corsera)