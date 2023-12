Roma e Bonucci, accordo a un passo. Ma il tifo si spacca

La Roma è a un passo da Leonardo Bonucci, ma i tifosi non lo vogliono. Nelle ultime ore la trattativa tra la società giallorossa e l'ex juventino ha avuto un'accelerazione, e quasi sicuramente alla riapertura del mercato (il 2 gennaio) sarà lui il primo rinforzo in difesa per Mourinho. [...] Il difensore chiede un anno e mezzo di contratto, la società offre 6 mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. Pinto ha fretta di chiudere per mettere a disposizione del tecnico un calciatore pronto, in un ruolo in cui la Roma è in emergenza senza Smalling, con Kumbulla che deve ancora tornare pienamente a disposizione, e con Ndicka in partenza per la Coppa d'Africa. [...]

Da questo punto di vista, Bonucci rappresenta un'occasione, ma non tutti sono d'accordo. I tifosi, sui social e nelle radio, hanno espresso il loro parere, contrario al suo arrivo. [...] L'ex bianconero potrebbe non essere l'unico arrivo. Sul taccuino di Pinto, infatti, c'è anche Thilo Kehrer del West Ham: centrale tedesco, 27 anni, non sta trovando spazio e sarebbe disposto a muoversi in prestito. [...]

(corsera)