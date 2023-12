Roma, Dybala salta almeno 5 gare. Lesione muscolare, tornerà a gennaio

La doccia fredda è arrivata dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Dybala: l'argentino ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra, che lo terrà lontano dal campo per circa 3 settimane. A meno di recuperi miracolosi, che con la «Joya» non avvengono quasi mai, l'appuntamento è per il 2024. Dybala salterà le partite contro Sheriff, Bologna, Napoli, Juventus e Cremonese, fondamentali per decidere il futuro in campionato, Europa League e Coppa Italia. Nella parte più importante della stagione, quindi, José Mourinho perderà il suo calciatore più forte. Il rientro potrebbe avvenire il 7 gennaio all'Olimpico contro l'Atalanta oppure la settimana dopo al «Meazza» contro il Milan.

(Corsera)