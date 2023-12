Roma, Dea in arrivo: è scontro diretto

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) Scontro diretto in vista per la Roma Primavera. I ragazzi di Guidi affronteranno quest'oggi alle ore 14:30 (diretta Sportitalia) l'Atalanta e in caso di successo salirebbero a -2 dal Milan secondo e a -3 dall'Inter capolista. La Dea, invece, è a -2 dalla Roma e punterà sulla stanchezza dei giallorossi, impegnati mercoledì in Coppa Italia contro il Cesena. Ipotizzabile quindi ampie rotazioni anche a gara in corso per Guidi. "Mi aspetto una gara estremamente complicata perché l'Atalanta è organizzata e ha individualità come Vlahovic, che è il capocannoniere del campionato - il commento del tecnico dei capitolini -. In queste ultime giornate la squadra ha manifestato grandi miglioramenti in termini di mentalità. Il nostro focus deve essere sempre rivolto a noi stessi e al percorso di crescita per cercare di proiettare i ragazzi nei campionati professionistici e in prima squadra".