Roma, così non basta. Lukaku-gol, Dybala flop: solo pari col Servette

Gli squali 2, un anno dopo. José Mourinho avrebbe evitato volentieri il remake del film visto nella scorsa stagione, quando la Roma arrivando seconda nel girone fu costretta a giocare i playoff di Europa League contro una delle terze della Champions, che lui chiama appunto “squali”. E invece è quasi sicuro che sarà così: i giallorossi sono qualificati, ma chiuderanno dietro allo Slavia (che ha due punti in più, oltre a una differenza reti sensibilmente migliore) a meno di miracoli. La Roma ha fatto di tutto per complicarsi la vita. Ieri a Ginevra è arrivata un’altra prestazione imbarazzante, sulla falsariga di quella di Praga. Stavolta i giallorossi hanno pareggiato e non perso, perché il Servette è meno forte dei cechi, ma la sostanza non cambia: squadra deludente e inconsistente, tradita anche da Paulo Dybala, gravemente impreciso due volte sotto porta nel momento decisivo della gara. Tanti errori tecnici e tattici hanno pesato sulla prestazione e sul risultato. La squadra di Mourinho avrebbe dovuto vincere e segnare qualche gol per tenere viva la speranza del primo posto e invece ha tirato solo due volte nello specchio: un dato eloquente.

(gasport)