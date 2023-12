Roma con i nervi tesi: Mou attacca gli arbitri e Berardi e viene deferito

Dopo l'infuocato post-partita di coppa col Servette, in cui ha accusato la squadra di essere superficiale, José Mourinho (foto) continua a gettare benzina sul fuoco. Alla vigilia del match di Reggio Emilia contro il Sassuolo, lo Special One ne ha per tutti. A cominciare dalla coppia Marcenaro - Di Bello, rispettivamente arbitro e Var. «Mi preoccupa l'arbitro, lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e non penso abbia la stabilità emozionale giusta per partite di questo livello. È una partita super importante per noi, non mi lascia tranquillo il suo profilo e nemmeno chi è alla Var (Di Bello, ndr).» […] leri sera intanto la procura della Federcalcio ha aperto un procedimento nei confronti del portoghese per «dichiarazioni lesive».

(Corsera)