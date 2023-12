Roma, colpo doppio: Bonucci è pronto e se parte Renato Sanches c’è un bis per Mou

La vetrina giallorossa la stanno rubando due profili di giocatori teoricamente agli antipodi: Renato Sanches e Leonardo Bonucci, che hanno però in comune una possibile doppia rescissione e un futuro da scrivere. E se il portoghese, a causa degli infortuni che hanno falcidiato la sua carriera, a 26 anni sembra avere solo un grande avvenire dietro alle spalle, l’azzurro – che pure ha dieci primavere in più da gestire – sembra essere una sorta di “evergreen” che non passa mai di moda. (...) Tiago Pinto si è preso fin dall’inizio tutta la responsabilità di una scelta oltremodo rischiosa, se si tiene conto lo “storico” di infortuni che ormai lo accompagna da anni e che lo hanno fatto finire ai margini del Psg, cioè il club che detiene il suo cartellino. Ecco, con i circa 4 milioni d’ingaggio netti pagati, il prestito alla Roma poteva essere una favola a lieto fine e invece non lo è sato. (...) A Parigi stanno alla finestra. Se il manager porterà un’offerta, l’addio a Trigoria si potrebbe consumare, ma non sarà facile, visto lo stipendio. Denaro – e qui si va alle opportunità – che potrebbero servire anche per altro. Ci riferiamo all’arrivo di Bonucci che, anche qui tramite rescissione, potrebbe concretizzarsi anche in apertura di mercato. Il difensore ha detto sì accettando anche un contratto di soli sei mesi, mentre la Roma – forse accusando anche l’ondata di proteste social del tifo – non vuole sbilanciarsi, ma la sensazione è che, soprattutto se riuscisse a cedere qualcuno o a risparmiare su qualche ingaggio, potrebbe dare a Mourinho non solo l’azzurro (con cui lo Special One ha già parlato, così come ha fatto Spalletti, che non gli chiude le porte della Nazionale in vista dell’Europeo), ma anche un altro difensore, magari più marcatore rispetto all’ex bianconero. (...)

(gasport)