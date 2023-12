Roma, caccia al bis contro la Juve. Mou: "Serve personalità"

"Per fare risultato a Torino ci sarà bisogno di tanta personalità, come è stato contro il Napoli", le parole di Mourinho nella conferenza stampa pre Juventus-Roma. Lo Special One ha gli uomini contati in difesa e a gennaio la situazione peggiorerà ulteriormente: "Giocheranno Mancini, Llorente e Ndicka. Dobbiamo operare sul mercato? Non è un'esigenza ma un desiderio. Sappiamo da 6 mesi che Ndicka sarebbe andato via per la Coppa d'Africa, che Kumbulla non sarebbe stato disponibile a gennaio, da 3 mesi sappiamo che Smalling non avrebbe recuperato. La situazione la conosciamo, ho promesso a me stesso di dare tutto quello che ho".

"Se ha influito la piazza per il mancato arrivo di Bonucci? Il cuore di un club sono i tifosi - ha affermato Mou -. Poi ci sono le proprietà che sono sovrane nelle decisioni, ma quando fai qualcosa che non piace ai tifosi allora, secondo me, bisogna evitare".

(corsera)