Roma-Bonucci affare ai dettagli

[...] Lo Special è stato chiaro alla vigilia della sfida con il Napoli sostenendo che "quello che vogliamo fare a gennaio non è quello che possiamo fare: vorrei un centrale top, di futuro". Ecco, ci sono delle esigenze tecniche più a lungo termine, le necessità finanziarie e le soluzioni del momento, le occasioni. Bonucci è una di queste. [...] Leo, che è di Viterbo, ha interesse a raggiungere Roma, a Berlino non si trova bene (solo 9 partite da titolare tra campionato e coppa) e poi l'Italia sarebbe per lui un'opportunità per salire sul treno che lo riporterebbe in Germania per giocarsi il suo ultimo europeo con la Nazionale. [...]

Ora c'è il problema dell'ingaggio: va da sé che il cartellino di Leo non avrebbe un costo, ci sarebbe da pagare solo lo stipendio (circa due milioni). [...] Si è discusso sulla durata: la Roma propone sei mesi, senza vincoli né opzioni. E a lui va bene, vuole giocarsi la sua chance senza vincoli. L'Union sarebbe pronto a svincolarlo subito. L'affare, insomma, accontenterebbe tutti. [...]

(Il Messaggero)