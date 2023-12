Roma alla prova del 6: affronterà in fila tutte le rivali dirette

Sei partite di campionato per capire davvero dove può arrivare la Roma. Nei prossimi sei turni, infatti, esclusa l'Inter capolista, i giallorossi affronteranno tutte le squadre dal secondo all'ottavo posto in classifica: Roma-Fiorentina (domenica 10 dicembre, ore 20.45), Bologna-Roma (domenica 17 dicembre, ore 18), Roma-Napoli (sabato 23 dicembre, ore 20.45), Juventus-Roma (sabato 30 dicembre, ore 20.45) più Roma-Atalanta e Milan-Roma nel 2024, con date e orari ancora da decidere. In mezzo al campionato, anche due impegni extra: la gara casalinga di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol (giovedì 14 dicembre, ore 18.45, i giallorossi sono già qualificati ma quasi sicuramente secondi nel girone) e l'ottavo di Coppa Italia all'Olimpico contro la Cremonese (mercoledì 3 gennaio 2024, Ore 21). Servirà di sicuro un cambio di rotta nei «big match». I tre finora affrontati hanno dato risultati deludenti: due sconfitte - quella casalinga 1-2 contro il Milan e quella a San Siro contro l'Inter per 1-0 - e il pareggio o-o nel derby contro la Lazio. [...]

(Corsera)