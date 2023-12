Roma, 19 punti in 8 gare: una media da Champions

Quella di Reggio Emilia è stata la sesta vittoria nelle ultime 8 giornate di campionato per la Roma, e con il pareggio ottenuto nel derby i punti conquistati dai giallorossi sono così 19: una media da Champions League. Molti di questi punti, come ieri, sono arrivati nei minuti finali. La Roma è prima nei 5 campionati europei top per gol segnati dopo 1'80': ben 11, uno in più rispetto a Bayern Monaco e Barcellona (10). Le reti segnate nel quarto d'ora finale più recupero (dal 75' in poi) sono invece 13 e hanno portato alla squadra giallorossa 11 punti. (...)

(corsera)