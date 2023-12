Rincorsa Champions, la Roma in affanno tenta l’assalto al Napoli

José Mourinho non lascia, ma raddoppia. Alla vigilia della gara col Napoli (stasera all’Olimpico, 20.45, diretta tv su Dazn), il tecnico torna a parlare del proprio futuro, ribadendo ancora una volta che la sua volontà è di rimanere sulla panchina della Roma. [...] I giallorossi si giocano moltissimo contro una diretta concorrente per la Champions League: il Napoli di Mazzarri, però, come la Roma, non sta attraversando un buon momento ed è reduce dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia ad opera del Frosinone. «Hanno problemi con i risultati, non con i giocatori. Sono gli stessi dell’anno scorso, ma senza Kim: giocano quasi gli stessi undici della squadra che ha vinto lo scudetto. Kvara, Osimhen, Raspadori e Simeone sono molto bravi, le difficoltà sono quelle che conosciamo, però quando li abbiamo affrontati abbiamo perso senza meritare la sconfitta. Non c’è più Spalletti, bravissimo allenatore, però hanno un tecnico con esperienza di calcio e della città». [...]

(Corsera)