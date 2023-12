Righetti: "Bonucci? Se sta bene è un colpo importante per la Roma. Mi fido di Mou"

IL MESSAGGERO - L'ex difensore della Roma Ubaldo Righetti, in giallorosso dal 1982 al 1987 (con vittoria del secondo storico scudetto), ha rilasciato un'intervista esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano, parlando nello specifico del possibile arrivo di Leonardo Bonucci in giallorosso. Queste le sue parole:

Ubaldo Righetti, a quanto pare, Leonardo Bonucci sembra vicino alla Roma. Può essere considerato un giusto innesto?

"Se dovesse andare in porto la trattativa io me lo auguro. Poi il mercato di gennaio è sempre particolare: servono giocatori pronto all'uso ai quali non serve il periodo di ambientamento del quale molti, soprattutto quelli che arrivano da altri campionati, hanno bisogno. In questi casi serve solamente una cosa: accelerare. E su questo fatto non ci sono dubbi. Il prodotto è pronto e finito".

Le caratteristiche sono giuste?

"Un grande piede. Una grande personalità. Poi forte nel colpo di testa. Quindi penso di sì. Senza dimenticare che sa come si gioca nella difesa a tre quindi pure tatticamente sa già quello che deve fare".

A Roma però la piazza è divisa: con una grossa percentuale di tifosi che non sono così contenti del suo arrivo.

"Non è nemmeno la prima volta però che un giocatore passa dalla Juventus alla Roma oppure che fa il percorso inverso. Conosco ovviamente la grande rivalità che c'è tra le due piazze e conosco come la pensa la gente. Però se posso devo dire una cosa...".

Può.

"Io mi fido di Mou. Se ha detto di sì vuol dire che il giocatore sta bene ed è pronto. E lui sa anche come gestire la cosa emotiva con i tifosi, gli basta una parola per portare tutti dalla parte giusta. A lui non mi sento di dare nessun consiglio. È il campo a parlare sempre e con delle buone prestazioni tutto verrà messo nel dimenticatoio. Nemmeno sotto l'aspetto delle motivazioni penso ci possano essere problemi. Anzi, sono sicuro che proprio non ce ne siano".

Almeno un dubbio su questa operazione ce lo ha?

"L'unica è la condizione fisica. Solamente quello potrebbe essere un problema. Per il resto non ne vedo. Bonucci conosce il campionato, i campi ed ha una grandissima esperienza oltre che il temperamento giusto. Se sta bene è un colpo importante per la Roma. Se sta bene".