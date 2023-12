Riecco Mancini. Oggi il tecnico torna a parlare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ultimo giorno di lavoro per la Roma, che viaggerà verso Reggio Emilia dopo la conferenza stampa di Mourinho. In seguito al pareggio - dal sapore di sconfitta - col Servette di giovedì scorso, i giallorossi hanno deciso di sostare una notte a Ginevra, ritornando nella Capitale solamente in mattinata, per poi dirigersi immediatamente a Trigoria. Nel centro sportivo è andato in scena il primo di due allenamenti a disposizione prima della gara contro il Sassuolo: una seduta di scarico, con la consueta divisione in due gruppi tra palestra per chi ha giocato gran parte del match di Europa League e lavoro sul campo per tutto il resto dell’organico.

Tra questi ultimi si rivede Mancini, rimasto per 90 minuti in panchina visti i problemi fisici accusati contro l’Udinese - dove ha realizzato il gol dell’1-0 - come svelato anche da Mourinho dopo il triplice fischio. Oltre all’ex Atalanta al Fulvio Bernardini c’era anche Kumbulla, che ha svolto un altro allenamento con i compagni. Questa mattina nel centro sportivo dei giallorossi andrà in scena la seconda e ultima seduta, alla quale poi seguirà la presentazione della partita di Mourinho, che risponderà ai cronisti presenti alle ore 15. Successivamente il club capitolino volerà in direzione Emilia Romagna.