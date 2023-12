Ricerche su Google nel 2023: Lukaku al secondo posto dietro Sinner

È uscita questa mattina sull'edizione odierna del quotidiano un'analisi dettagliata sulle parole più ricercate dagli italiani su Google nel 2023, sia a carattere generale che sportivo. Entrando nello specifico in quest'ultimo ambito il tennis avrebbe superato nettamente il calcio, almeno per quel che riguarda i protagonisti dello sport italiano. Dopo Jannik Sinner, vincitore della Coppa Davis, al secondo posto c'è Romelu Lukaku, al centro di tante voci di mercato prima della cessione in prestito dal Chelsea alla Roma di José Mourinho.

(corsera)