Renato Sanches già si incammina verso l'uscita

Diciotto minuti per dirsi addio. Il cortometraggio di Renato Sanches alla Roma potrebbe aver già pubblicato i titoli di coda, con la faccia sorpresa e corrucciata del calciatore sostituito da Mourinho a Bologna. [...] Troppe cose non sono andate bene in questi mesi romani, al di là degli infortuni. "Non capiamo come risolvere il problema. E prima di noi non c'erano riusciti neanche il Bayern Monaco e il Psg" disse Mourinho a settembre, dopo lo stop di Tiraspol. [...]

L'umiliante episodio di Bologna, forse non casuale, ha dato una scossa al rapporto. Renato Sanches si è allenato - sempre con i suoi tempi - per tutta la scorsa settimana e poi non è stato convocato per Roma-Napoli. La società ha motivato la sparizione dalla lista con un virus intestinale. Solo che Sanches in questi giorni a Trigoria è andato regolarmente. [...] Ormai è entrato nell'ordine di idee di andare via a gennaio, con il benestare di Tiago Pinto che ha bisogno di snellire il monte ingaggi per le regole Uefa. Il procuratore, Jorge Mendes, si sta già muovendo per trovargli una nuova squadra. [...]

(corsport)