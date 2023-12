Ranking, siamo i numeri 1 d'Europa. Ma da febbraio si rischia il ribaltone

Prima nel ranking. E con tutte le sette squadre promosse. L'Italia del calcio vive un inverno mirabile: domina la graduatoria europea stagionale e sogna di poter accompagnare cinque club nella prossima Champions. [...] Per non rischiare troppo, la Roma e la Lazio dovranno chiudere almeno al quarto posto o, comunque, avere fino a maggio l'obiettivo del quarto posto. [...] Come detto, per ora l'Italia è prima a quota 14.000 punti, la Germania seconda a 13.642 e l'Inghilterra terza a 13.625: per cui il nostro margine rispetto alla terza è di appena 0.375 punti.

Gli inglesi possono contare ancora su sei club, come la Spagna e la Germania, mentre l'Italia su sette: cioè su Roma, Lazio, Inter, Atalanta, Fiorentina, Napoli, Milan. [...] Poi, come detto, nella nuova stagione ogni cosa cambierà. Alla fase finale della Champions parteciperanno 36 squadre (non già 32). E scompariranno i gironi iniziali, sostituiti da un solo gruppone con un'unica classifica: i 36 club saranno suddivisi in quattro fasce durante il sorteggio e ciascuna affronterà due squadre di ogni fascia, anche della propria. [...] Evidentemente, più che una coppa, la Champions diverrà una sorta di campionato europeo d'élite, nobilitato da playoff stellari. Quasi una Superlega.

(Il Messaggero)