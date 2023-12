Primavera: il derby quasi 3 anni dopo. Gonzalez-Pisilli da vetta

Il baby derby, finalmente. Sono passati 2 anni e 8 mesi dall'ultima volta, per le stagioni vissute in Primavera 2 dalla Lazio, ora sorpresa del campionato da neo promossa. Massima attesa, sarà una sfida ad alta quota: Roma seconda a 27 punti come il Milan (-1 dall'Inter capolista), biancocelesti subito dopo a quota 26 (come il Sassuolo). [...] Il precedente più "recente" risale al 24 aprile 2021: finì 1-1 con i gol di Bove e Bertini, poi la Lazio retrocesse a fine stagione. Adesso le ambizioni a Formello sono cresciute una giornata dopo l'altra. [...]

Più sì, che no: Mourinho dovrebbe prestare alla Primavera Cherubini, Pisilli e Joao Costa, forse anche Pagano. Tutti e quattro erano in panchina a Bologna. Troppo importante il derby per farne a meno. Cherubini, tra l'altro, è il capitano: per lui finora 7 reti e 4 assist in 13 partite. Insomma, può spostare gli equilibri. [...] In porta la certezza è Marin, numero uno italobrasiliano. Dietro si scalda Plaia, da capire la collocazione tattica di Mannini, sulla carta può fare pure il terzino. In attacco si dovrebbe rivedere il tridente con Cherubini e Joao Costa a supporto di Mlakar, due gol negli ultimi due impegni di campionato.

