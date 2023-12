Più fiducia nei giovani, l'esempio di Mou e Gasp non rimane isolato

[...] Speriamo davvero che finalmente anche la Serie A diventi il terreno in cui coltivare giovani o giovanissimi calciatori. Gli esempi degli ultimi mesi, e anche degli ultimi giorni, sono tanti. Tra i più recenti: Pisilli, classe 2004, che segna il gol del 3-0 per la Roma in Europa League mentre accanto a lui corrono Pagano (2004) e Mannini (2006) oltre agli ormai esperti - si fa per dire - Zalewski e Bove, entrambi 2002. [...] I giovani, utilizzati con frequenza, hanno la possibilità di mettersi in evidenza e maturare esperienze importanti. [...]

Bove, ad esempio, in estate sarebbe dovuto andare in un club di fascia medio bassa per poter giocare con maggiore continuità. A bloccare i piani della Roma è stata la sensazione che potesse tornare utile anche a Mou, vista la facilità con la quale i centrocampisti giallorossi accusano problemi fisici di entità variabile. [...] Non vanno certo mandati allo sbaraglio, ma in campo, lì sì che devono essere mandati. C'è stata un'epoca, non breve e non lontana, in cui guardavamo ai grandi club stranieri con invidia mista a rabbia: ma perché loro buttano dentro i giovani e noi no? [...]

(gasport)