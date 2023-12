Pisilli porta la Primavera ai quarti di finale di Coppa Italia

Non si è vistala versione migliore della baby Roma ieri al Tre Fontane. Ma alla fine dei conti i giallorossi, campioni in carica della Coppa Italia, hanno esordito nella nuova edizione del torneo battendo il Cesena per 1-O nella gara valida per gli ottavi di finale. Nei quarti andrà in scena la sfida contro il Sassuolo. (...) A risolvere la pratica Cesena ci ha pensato nella ripresa Pisilli, uno dei bambini di Mourinho, bravo a scaricare in porta un piattone di prima potente e preciso sull'assist di Mannini. Sia Pisilli che Mannini sono stati inseriti in corsa da Guidi. (...) I baby hanno sprecato l'impossibile, colpendo tra l'altro due legni con Pagano (botta da fuori) e Mannini (tiro cross). (...)

(corsport)