Pinto monitora Soyuncu, può lasciare l'Atletico

IL TEMPO (L. PES) - Urge un difensore. Che la Roma sia corta numericamente nel reparto arretrato, soprattutto da quando Smalling ha alzato bandiera bianca, è noto. Come è noto che sia da Mourinho che da Pinto sia arrivata la conferma che a gennaio verrà inserito un innesto per rafforzare reparto dei centrali che ritroverà Kumbulla nelle rotazioni ma perderà N'Dicka per alcune settimane causa Coppa d'Africa. Tanti i nomi in orbita giallorossa, ma serve incastrare diverse componenti affinché a Trigoria possa arrivare un giocatore pronto e a condizioni fattibili, come fu per Llorente un anno fa. Tra i profili sotto controllo c'è sicuramente quello di Soyuncu. Il difensore turco dell'Atletico piace da tempo al gm, e i Colchoneros potrebbero aprire a farlo partire in prestito vista a la spinta dell'ex Leicester per lasciare Madrid. Soltanto 7 presenze per il classe '96 in stagione e dopo Natale ci sarà un incontro tra entourage e Atletico per provare a trovare soluzioni. Nessuna trattativa aperta ma un interesse che resta vivo e vigile.