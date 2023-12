Pinto difende il tecnico: «Ora basta»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L'unità d'intenti tra Roma e Mourinho dopo quanto accaduto alla vigilia della sfida del Mapei è iniziata nel pre-partita, grazie alle parole di Tiago Pinto. Il gm ha infatti voluto dare man forte allo Special One: «È arrivato il momento di dire basta - ha affermato il dirigente giallorosso ai microfo-ni di Dazn - Finora non abbiamo ricevuto nessuna inchiesta dalla Procura, e mi fido del loro buonsenso. Anche perché ci sono allenatori con atteggiamenti e dichiarazioni molto più brutti della Roma e non è successo nulla. Quello che ha detto Mourinho ieri non è un'offesa a nessuno. Marcenaro non ci ha mai arbitrato e da quarto uomo ha sempre espulso qualcuno dalla panchina. Se non veniamo a parlare ci multano, se invece decidiamo di farlo dobbiamo dire quello che vogliono loro. Noi stiamo cambiando il nostro atteggiamento questa stagione, oltre a cercare di fare le cose fatte bene, però se un allenatore come Mourinho non può usare l'espressione "stabilità emozionale" non so più cosa possiamo dire»