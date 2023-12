Per la Champions Mou si affida a Lukaku e Dybala

La Roma si aggrappa alla LuPa per continuare la corsa alla Champions League. Domani sera all'Olimpico arriva la Fiorentina e José Mourinho si affida alla coppia Lukaku Dybala per battere i viola di Italiano e proseguire la striscia positiva in campionato. Distanziare il Napoli e accorciare sul Milan in classifica: l'obiettivo di questo weekend è chiaro. E in attesa di ritrovare il miglior Lukaku, l'attacco dei sogni giallorossi è stato trascinato nell'ultimo mese dalle giocate dell'argentino. Tranne che nel derby, la Joya è sempre stato decisivo da quando è tornato dall'infortunio al legamento collaterale del ginocchio. Due gol e tre assist contro Lecce, Udinese e Sassuolo che hanno fruttato alla Roma dieci punti su dodici disponibili. […] Lukaku nelle ultime partite è apparso un po' stanco, dopo tre mesi consecutivi da imprescindibile. Nelle ultime undici giornate (quelle della svolta giallorossa) è stato sempre schierato titolare da José Mourinho, giocando tutte le partite fino al 90'. Mai una sostituzione, mai un momento di riposo, tra Roma e Nazionale. Dopo una settimana di lavoro intenso, il belga domenica sera vuole ripartire. Facendo quello che gli riesce meglio: i gol. E sfatando il suo personale tabu viola a cui ha segnato un solo gol in carriera. Oltre tre anni fa con la maglia dell'Inter.

(La Repubblica)