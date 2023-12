Per il Napoli Mourinho si affida a Lukaku

Con i pensieri costanti sul futuro tecnico della Roma rimandati a data da destinarsi dai Friedkin, la Roma ieri è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli. La prima delle quattro partite decisive che delineeranno i contorni della stagione romanista, almeno in campionato. Mourinho ritroverà Lukaku (squalificato a Bologna) e a lui si aggrapperà per cercare una vittoria fondamentale per rilanciare i sogni Champions League. Serve una sterzata. Questo ha richiesto espressamente la proprietà allo Special One. A partire da sabato sera. E proprio contro gli azzurri Mourinho tornerà ad avere a disposizione anche Kumbulla. Il difensore albanese da quasi due settimane si allena in gruppo e contro il Napoli andrà in panchina. Un ritorno, dopo sette mesi di assenza, fondamentale per dare respiro ad un reparto arretrato allo stremo di forze e uomini. In attesa che Smalling dia la propria disponibilità a tornare a giocare e sul mercato arrivi il rinforzo richiesto dall’allenatore. [...]

(La Repubblica)