Pellegrini visita i pazienti del Campus

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lorenzo Pellegrini ha fatto visita al Policlinico Universitario Campus Bio Medico ai pazienti dei reparti di ematologia e oncologia. Un cuore d'oro, quello del centrocampista giallorosso che ha distribuito regali e si è trattenuto a lungo nella struttura con gli oltre 50 degenti, tra autografi, doni e selfie.

Oltre al numero 7 e l'intero personale medico e infermieristico del Day Hospital presenti all'incontro numerose cariche illustri della struttura, come l'ad della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani, il Direttore della Uoc di Oncologia Giuseppe Tonini, Bruno Vincenzi, Responsabile del Day Hospital oncologico, il Direttore dell'Unità operativa complessa di Ematologia e trapianto di cellule staminali Luigi Rigacci, Ombretta Annibali del Day Hospital ematologico, Silvia Angeletti del Laboratorio Analisi e il Responsabile Uos di Traumatologia dello sport Umile Giuseppe Longo.

Ieri la Roma è tornata ad allenarsi per preparare la sfida alla Fiorentina. Solita divisione tra chi ha giocato e chi è rimasto in panchina col Sassuolo. Oltre a Kumbulla in gruppo si sono visti tanti Primavera.