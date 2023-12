Pellegrini, tentazione saudita

Alla ricerca della felicità, alla Roma o altrove. Lorenzo Pellegrini sta vivendo la stagione più difficile da quando è tornava a vestire la maglia giallorossa, dopo la

parentesi al Sassuolo servita per crescere e riattirare le attenzioni del club per cui ha sempre fatto il tifo. Un calo di prestazioni legato agli infortuni che da un armo a questa parte lo stanno tormentando senza dargli il tempo dí trovare la giusta condizione atletica per incidere in partita come una volta, e come ha abituato i tifosi. (...) Così adesso Lorenzo sta riflettendo sul suo futuro. Come è normale per qualsiasi giocatore. (...) I club sauditi al di là degli acciacchi del ragazzo, stanno fiutando la possibile operazione spinti dalle qualità (innegabili) del centrocampista, l'età (compirà 28 anni a giugno) e, appunto, un suo stato d'anime non certo di assoluta serenità. Lo stipendio dì 6 milioni che ha frenato negli ultimi anni le avances di club esteri non è certo d'intralcio ai sauditi che anche nelle prossime finestre di mercato sono pronti a fare spesa nei top 5 campionati europei. Gli agenti del capitano stanno registrando gli interessamenti ma senza spingere per il suo addio alla Roma: questa sarà esclusivamente una riflessione di Lorenzo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Perché così come non è escluso un suo addio a fine stagione, non sarebbe neanche troppo una sorpresa vederlo salutare eventualmente a gennaio. Purché l'offerta del cartellino sia adeguata alla valutazione della Roma. (...)

(corsport)