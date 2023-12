Pellegrini fa una magia, è festa Roma

Una girata in area di Pellegrini manda la Roma in cielo. Una girata che forse gira la sua stagione e quella della squadra intera, che torna a vincere uno scontro diretto e a battere il Napoli dopo 4 anni. Dopo mesi di eclissi totale e di critiche, ecco di nuovo il capitano: Mourinho ha saputo approfittare dell'espulsione di Politano e ha inserito il centrocampista per dare più qualità e approfittare degli spazi. Tre punti meritati, figli di una prestazione all'altezza, con il Napoli che si rende pericoloso solamente negli ultimi 5 minuti finali del primo tempo. Nella ripresa Mou abbassa il baricentro della squadra e cerca più il gioco di rimessa, ma l'ingenuità di Politano cambia la partita e il tecnico giallorosso inserisce Pellegrini, Azmoun ed El Shaarawy. Ed è proprio il capitano a portare in vantaggio i suoi, con Lukaku che chiude i conti a fine match.

(Il Messaggero)