Pellegrini e la Joya pronti, José deciderà solo all'ultimo

Contro la Juventus è possibile che Mourinho confermi per dieci undicesimi la formazione che ha battuto il Napoli. Il (doppio) dubbio riguarda Dybala e Pellegrini: sono entrambi recuperati, ma il tecnico dovrà decidere se dargli fiducia dall'inizio, utilizzarli a partita in corso oppure dare vita ad una staffetta. La sensazione è che il capitano possa partire titolare e giocare "alla Dybala" al fianco di Lukaku per poi lasciare spazio alla Joya. A centrocampo sembrano intoccabili Cristante, Paredes e Bove, mentre sugli esterni ci saranno Kristensen e Zalewski.

(corsera)