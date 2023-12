Pellegrini ci crede. Con la Fiorentina per ripartire

Lorenzo Pellegrini è pronto a riprendersi la Roma. Dopo la panchina vissuta a Sassuolo, il capitano giallorosso domenica contro la Fiorentina punta ad una maglia da titolare. Per cancellare la brutta prestazione di Ginevra e riprendersi la centralità all'interno della squadra. Colpa di una serie sfortunata di infortuni che ne hanno minato continuità e prestazioni. Ritornare quello di un tempo per aiutare la squadra. L'obiettivo è chiaro e puntato all'anno di grazia 21/22. Quella della Conference League e di una stagione da 41 partite, 14 gol e 8 assist. La migliore con José Mourinho in panchina. […] La terza stagione è partita con un part time a cui Pellegrini vuole dare un taglio. Le ultime non sono state settimane facili per lui, anche a livello personale, dopo le insinuazioni sulla vita privata terminate con una denuncia. Ma il peggio sembra essere passato. Aiutato dal sostegno dei suoi tifosi (con lo striscione di Roma-Lecce) e l'appoggio dei compagni. A partire dal suo vice Mancini proprio ieri lo ha definito "il nostro super capitano”.

(La Repubblica)