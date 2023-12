Pari e rabbia, Roma in nove e Dybala ko

Quattro tocchi di prima. Come se fosse una danza. Soave, leggiadra ma tremendamente incisiva. Dybala inventa, Lukaku decide. Sembra il prologo di una serata da ricordare. E in qualche modo, la Roma se la ricorderà comunque a lungo. Perché dismesso il fioretto, ad un certo punto entra in gioco la spada che permetterà ai giallorossi, con una prova gagliarda e coraggiosa, di pareggiare 1-1 in 9 uomini e restare quarti in classifica. [...] Paulo, dopo un contrasto con Arthur, alza la mano. Si tocca prima il ginocchio, in un secondo momento il flessore della coscia sinistra e con una smorfia lascia il campo.

Da lì in poi, inizia un'altra partita. Che la Roma controlla per un'ora. Ma che poi faticherà maledettamente a pareggiare. [...] Se poi Zalewski, sino a quel momento uno dei migliori, prende il secondo giallo e un minuto dopo Martinez Quarta pareggia, vien da sé che questa squadra non è fortunata. [...] La Roma arretra. Di colpo la fatica si fa sentire. Diventa una partita ad una porta sola. [...] Nemmeno il tempo di organizzarsi che Lukaku, per spirito di generosità, in scivolata cerca la palla ma trova Kouamé. Aureliano non se lo fa ripetere: Roma in nove. [...]

(Il Messaggero)