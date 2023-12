Oggi sorteggio a Nyon, biancocelesti e giallorossi scoprono le avversarie in Europa

Lazio e Roma conosceranno oggi le loro prossime avversarie europee. A Nyon, in Svizzera, il sorteggio della Champions è in programma alle 12 quello dell'Europa League, sempre in diretta su Sky, alle 13. (...) Nel playoff per qualificarsi agli ottavi di Europa League, invece, la Roma sa già che giocherà l'andata in trasferta il 15 febbraio contro una di queste squadre «scese» dalla Champions: Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Shakhtar o Young Boys. Ritorno il 22 all'Olimpico. Date non troppo scomode perché la squadra di Mourinho giocherà in casa prima e dopo (con Inter e Torino) e avrà la trasferta più vicina, a Frosinone, in mezzo ai 2 incontri europei. Nella scorsa edizione i giallorossi eliminarono nel playoff il Salisburgo (0-1 e 2-o).

(...)

(corsera)