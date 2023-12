Oggi il sorteggio di Europa League. Roma, che rischi

(...) Gli squali temuti da Mourinho, che ha dato questo appellativo alle retrocesse dalla Champions, non hanno mostrato appetiti feroci nella coppa principale. Però da febbraio riparte una competizione nuova. Rispetto al Milan, la Roma ha rivali dalla maggior conoscenza recente. Il Benfica di Di Maria e Joao Mario si è qualificato all'ultimo istante vincendo a Salisburgo con un gol di tacco di Cabral, ex viola. Il Feyenoord che due anni fa contese la Conference all a Roma è appena ripassato dall'Olimpico, perdendo 1-0 con la Lazio in Champions (ma all'andata vinse 3-1) . Il Braga era con il Napoli e ha chiuso il girone sconfitto 2-0 al Maradona due settimane fa. Il Galatasaray di Icardi e Mertens si è messo dietro il Manchester United, ma non è riuscito a sopravanzare il Copenaghen. Lens e Young Boys sono più abbordabili, lo Shakhtar, che gioca ad Amburgo, al momento è top, ma a febbraio non avrà ancora ripreso il campionato dopo la pausa.

(gasport)