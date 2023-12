Occhi fissi su Vetkal e Golic: Primavera in rampa di lancio

Un legame che sembra inscindibile, dunque. Quello tra Mourinho, la Roma e la sua politica societaria, che prevede il connubio tra acquisti mirati e scelte strategiche che passano necessariamente dalla valorizzazione dei prodotti del vivaio. [...] Nei prossimi mesi, infatti, sull’elenco potrebbero figurare anche Martin Vetkal e LOvro Golic. Tra i due il più esperto è Vetkal, centrocampista estone nato a Tallin nel 2004: in patria ha mosso i primi passi con il JK Püsivus Kohila e poi con il Kalev Tallinn dove, nel 2020, viene notato dalla Roma che per tesserarlo sborsa 80mila euro. Mourinho lo ha già portato in panchina con lo Sheriff all’Olimpico e presto potrebbe regalargli la gioia del debutto tra i grandi. Golic invece è più giovane: lo sloveno classe 2006 – arrivato a Trigoria nel 2022 – si sta affermando come uno dei centrali più promettenti del campionato Primavera e, considerata l’emergenza che affligge il reparto difensivo giallorosso, potrebbe rivelarsi una pedina utile per rimpolpare la panchina in attesa di rinforzi sul mercato.

(Gasport)