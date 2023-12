Nuovo stop per Dybala, oggi la verità

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma perde Dybala e Azmoun per infortunio. Serata sfortunata per i giallorossi, che nella gara di ieri contro la Fiorentina sono stati costretti a due cambi per problemi muscolari, entrambi nel reparto offensivo. Il primo è stato l’argentino che si è nuovamente fermato, chiedendo il cambio poco dopo il ventesimo minuto di gioco, con Azmoun che ha preso il suo posto al fianco di Lukaku. Dopo un’inizio di partita brillante, è infatti suo l’assist del gol dell’1-0 di Lukaku, andando anche vicino al raddoppio con un tiro pericoloso su passaggio di Zalewski, il campione del mondo è stato costretto ad alzare bandiera bianca in seguito a un contrasto con Arthur durante un ripiegamento difensivo al ridosso dell’area della Roma.

Inizialmente rialzatosi, seppur dolorante, Dybala ha provato a rimanere in campo, ma nell’azione successiva ha chiesto di mandare il pallone fuori per effettuare la sostituzione, toccandosi il flessore sinistro. Ennesimo guaio fisico per il numero 21, il quarto da inizio stagione, tre di origine muscolare, uno traumatico. Nel secondo tempo, anche il suo sostituto, Azmoun, ha dovuto lasciare il campo anzitempo, a causa di un problema muscolare. Le condizioni di entrambi i calciatori verranno valutate nei prossimi giorni, con Mourinho che rischia di perdere gran parte del reparto offensivo in un periodo che vedrà la Roma affrontare tutte le prime otto squadre in classifica tra dicembre e gennaio. Prima della prossima giornata di Serie A la Roma dovrà tuttavia affrontare l’ultima gara del girone di Europa League.

Giovedì, alle 18.45 i giallorossi ospiteranno allo Stadio Olimpico lo Sheriff Tiraspol. Quella nelle mura domestiche sarà l’opportunità perfetta per far guadagnare minuti nelle gambe a quei calciatori che per svariati motivi non sono ancora riusciti ad incidere in questa stagione, oltre a possibili ritorni tra la lista dei convocati. Il primo indiziato è Renato Sanches, ormai tornato a completa disposizione di Mourinho dopo una serie di allenamenti con il resto del gruppo. Chi invece potrebbe tornare almeno nella lista dei convocati è Marash Kumbulla. Il difensore centrale è alle battute finali del suo percorso riabilitativo dopo l’infortunio al crociato rimediato lo scorso 29 aprile con il Milan e, anche solo per riassaporare il terreno di gioco, potrebbe tornare in panchina insieme ai suoi compagni e soprattutto davanti ai suoi tifosi.