Non si vince con le figurine. Alcuni ruoli sono scoperti

Le ossessioni sono una brutta cosa. Tiago Pinto, ossessionato per sua ammissione da Renato Sanches, ha perso la scommessa. Ma non è l’unico errore commesso sul mercato dal portoghese. (...) Lukaku è stato un colpo a effetto dovuto, però, alla mancanza di offerte per il belga che altrimenti non avrebbe scelto la Roma. Paredes (costo basso per il cartellino, ma significativo per lo stipendio biennale) è stata una scelta sbagliata per il contesto tattico e per la sua parabola discendente. Aouar è arrivato gratis ma ha tanti problemi. Azmoun si rende utile ma è una riserva. Ndicka è altalenante. L’impressione è che Pinto abbia cercato il nome più che l’utilità, un po’ per proteggere se stesso e un po’ per ammaliare i tifosi, mettendo poi sulle larghe spalle di Mourinho il compito di assemblare la squadra. (...)

(gasport)