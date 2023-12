Ndicka se ne va in Coppa d'Africa. Tiago Pinto: "Non parlo di Bonucci"

A Trigoria si tornerà a lavorare già domani, in vista della gara di mercoledì prossimo contro la Cremonese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. E sarà la prima partita in cui l'emergenza difesa inizierà a essere sempre più grande, visto che Ndicka sarà già con la nazionale della Costa d'Avorio per preparare la Coppa d'Africa e Mancini (da tempo alle prese con la pubalgia) potrebbe riposare. [...]

"È vero, sapevamo da tempo che ci serve un difensore, ma ci stiamo lavorando - ha detto ieri il g.m. giallorosso Tiago Pinto - Il mancato arrivo di Bonucci? Non ne voglio parlare. Abbiamo un accordo con l'Uefa da rispettare, esattamente come c'è un bilancio di cui tenere conto per evitare di escludere un altro giocatore dalla lista. Cercherò di essere creativo per trovare una soluzione che vada bene all'allenatore e sia compatibile con le condizioni economiche-finanziarie del club. Il rinnovo di Mourinho? Sono situazioni che trattiamo internamente. Piano piano sarà tutto chiaro".

(gasport)