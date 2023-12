Napoli profondo rosso, la Roma dei cattivi lo concia per le Feste

Mazzarri è caduto nella trappola di Mourinho e in una partita corrida (2 cartellini rossi e 12 gialli) si è trovata più a suo agio la Roma, che ha messo ko il Napoli nel finale con Pellegrini e Lukaku e lo ha superato in classifica. Gli azzurri hanno perso il filo del loro gioco e non sono riusciti ad adeguarsi a quello più energico degli avversari, finendo per perdere prima la gara e poi la testa con le espulsioni di Politano e Osimhen. Ma è emersa in maniera altrettanto evidente l'inadeguatezza dell'arbitro Colombo, che si è fatto sfuggire fin dall'inizio il controllo della gara.

La Roma ha mostrato con più naturalezza i muscoli di Lukaku e Belotti, sapendo di patire un deficit di qualità, mentre il Napoli si è ostinato a cercare i vecchi codici della gestione Spalletti, smarrendosi però in un ricamo sterile e spesso frustrante.

(La Repubblica)