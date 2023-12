Mourinho vs Allegri: "Conta solo il risultato e Dybala ci sarà"

Mourinho sfida Allegri nel suo stesso campo, anche se si gioca a Torino. Quello dei risultati, che contano più del bel gioco. Almeno secondo loro. Mou e Max, difensivisti e risultatisti, maestri della comunicazione. "La cosa più importante nel calcio? Il risultato. C'è chi pensa sa una cosa negativa, per me invece è un complimento. La Juve è una squadra risultatista, difende tanto e bene", le parole di Mourinho. Discorso simile per Allegri: "Lo Special One? I risultati sono inconfutabili".

La carta coperta per vincere allo Stadium ha un nome: Paulo Dybala. Il tecnico portoghese non ha ancora deciso se scoprirla subito, oscilla tra la paura di perdere la 'Joya' di nuovo per infortunio e la smania di schierare i suoi uomini migliori.

Intanto in difesa resta il buco e Pinto dovrà rattopparlo durante il mercato invernale. Il primo obiettivo è Chalobah del Chelsea, vale 50 milioni ma ha bisogno di giocare e i buoni rapporti tra Roma e Blues possono agevolare un prestito.

(La Repubblica)