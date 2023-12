Mourinho: “Voglio rimanere ma non ne parlo più”. Friedkin fa casting

Alla vigilia di Roma-Napoli Josè Mourinho lo ha ribadito per l’ultima volta: “Non ho dubbi, voglio rimanere qui. Ma da adesso in poi non ne voglio più parlare”. Come a dire, più di così io non posso fare. La palla da tempo è in mano ai Friedkin, che continuano a prendere tempo riguardo al futuro dell’allenatore. Ma attraverso il Ceo Lina Souloukou hanno iniziato le grandi manovre. Tra sondaggi, piani b e casting con altri allenatori e direttori sportivi. [...] Con la sfida al Napoli di questa sera (calcio d’inizio ore 20.45) fondamentale per mantenere contatto con il quarto posto e la zona Champions League. “Sono campioni e lo sono con merito – ammette Mourinho – hanno vinto in modo molto chiaro lo scorso anno. In questa stagione hanno perso un giocatore e ne hanno presi tanti. Hanno perso un bravissimo allenatore ma ne hanno preso uno con tanta esperienza di Serie A e di Napoli. Ha avuto qualche risultato negativo, però rimane una grande squadra”. Quelle che mancano allo Special One, alle prese con una continua emergenza di uomini. Anche questa sera dovrà fare a meno di diversi calciatori, su cui il portoghese fa un punto della situazione: “Kumbulla non viene neanche in panchina. Il sul percorso procede bene però èstanco. Oggi e domani riposa. Il recupero di Dybala prosegue bene, secondo i tempi stabiliti (2024, ndr). Aouar è ancora lontano. Smalling? Non l’ho ancora visto in campo, neanche per gli allenamenti individuali. Manca molto”. L’ennesima risposta stizzita sul difensore inglese, infortunato da 4 mesi e sempre più vicino all’addio.

(La Repubblica)