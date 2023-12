Mourinho si gode il capitano ritrovato: "Non mi sorprende, è stato esemplare"

L'ha letta alla perfezione Mourinho. Roma-Napoli è stato il frutto di una settimana di lavoro ad altissima intensità infatti il tecnico ha messo sotto stress la squadra dopo la sconfitta contro il Bologna. "Dopo 5 o 10 minuti avevo la sensazione che avremmo vinto. In undici contro undici solo una squadra ha giocato per vincere", il commento di Mourinho nel postpartita. Per far giocare Bove, lo Special One ha scelto di lasciare in panchina Pellegrini che ha sbloccato la partita dopo 6 minuti dal suo ingresso in campo: "Non è stata una sorpresa, ha fatto un'ottima settimana di lavoro".

Grazie a questa vittoria la zona Champions resta a 3 punti: "Se siamo tutti ogni partita, non avrei problemi a dire che possiamo lottare con tutti. Non parlo di scudetto ma quarto posto. Senza Smalling, Sanches e Dybala non siamo una rosa fortissima".

(Il Messaggero)