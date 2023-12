Mourinho patteggia e rilancia

Sarà in panchina contro il Bologna, José Mourinho. Una conquista, considerando il clamore che hanno scaturito le dichiarazioni pronunciate alla vigilia di Sassuolo-Roma contro l'arbitro Marcenaro e l'attaccante Berardi. Alla fine con il supporto dei legali giallorossi e quello dell'avvocato Antonio Conte, il portoghese se la caverà con 20 mila euro che devolverà all'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. [...] Così ora il tecnico che sta pensando a come rivoluzionare la formazione in vista del Bologna. [...] L'ultimo stop è quello di Aouar che si è sottoposto a esami strumentali per il fastidio all'adduttore sinistro. Nulla di grave, dovrebbe recuperare per il Napoli.

Tornano, invece, Azmoun e Spinazzola entrambi presenti all'allenamento, così come Mancini che sta superando l'infiammazione all'adduttore. Le assenze più pesanti sono chiaramente quelle di Lukaku (squalificato) e Dybala (lesione muscolo tendinea). [...] Ecco perché è nata l'idea di schierare Pellegrini alla Dybala. Il capitano, giocando più vicino alla porta, potrà tentare con più frequenza il tiro dalla distanza e servire assist a Belotti suo partner d'attacco. [...] A quel punto El Shaarawy sarà libero di giocare a sinistra qualora Spinazzola non possa partire dall'inizio (Zalewski è squalificato). A destra invece Kristensen è in vantaggio su Karsdorp. Pochi dubbi a centrocampo perché Cristante e Paredes torneranno titolari e poi la scelta per l'altra mezzala ricadrà su uno tra Bove e Renato Sanches.

(Il Messaggero)