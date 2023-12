Mourinho mai vittorioso a Torino in A. Ma con Juve e Allegri il saldo è positivo

Vincere contro la Juventus in trasferta deve avere un sapore particolare per un interista come José Mourinho. Se i nerazzurri gli sono entrati nel cuore dopo il triplete, ora anche i giallorossi sono diventati un pezzo della sua storia. [...] In totale Mourinho si è scontrato cinque volte con la Juventus a Torino ottenendo una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Ad abbassare la media sono stati gli anni in cui ha allenato la Roma in cui su quattro partite ne ha vinta solo una. In metà degli 11 scontri in panchina c’era Massimiliano Allegri. Un allenatore che José conosce bene e che in carriera ha affrontato ben 12 volte ottenendo 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Due allenatori amici e che spesso si sono spalleggiati a vicenda nei momenti di difficoltà. Nella loro storia, però, non sono mancate le stoccate come quella che gli ha riservato Max quando José era tecnico dell’Inter:"Ogni tanto è patetico, ripete sempre le stesse cose e diventa banale". [...]

(Il Messaggero)