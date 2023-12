Mourinho, la Roma è tutta con lui

Dominante in campo, compatta fuori. La Roma torna da Reggio Emilia con molte certezze nel bagagliaio, a cominciare dalla classifica: dalla quarta giornata, con l’ingresso a tempo pieno di Lukaku, ha conquistato 23 punti in 11 partite, alla media di 2,09 a partita che varrebbe il terzo posto, non il quarto effettivamente raggiunto. [...] Nelle ultime settimane, oltre ad allungare a 13 la lista dei gol segnati oltre il minuto 75, che hanno fruttato 11 punti, la Roma ha scoperto la profondità della rosa e l’utilità della panchina: gente come Kristensen e Azmoun, nemmeno utilizzabili in Europa League per problemi di fair play finanziario, stanno pian piano incidendo sui risultati. Kristensen, fino a domenica misterioso e sgangherato laterale danese, ha portato a 12 il numero di marcatori diversi della squadra. Nessuno in Serie A dispone, numeri alla mano, di altrettante varietà di soluzioni offensive. Dentro a questo percorso di crescita sono innegabili i meriti di Mourinho, che contro il Sassuolo ha rinunciato inizialmente a Pellegrini per ottenere più vigore a centrocampo. E che nel secondo tempo, proprio con le riserve, ha ribaltato la situazione sfavorevole. Già era successo contro l’Udinese la domenica precedente: cambi destabilizzanti per l’avversario, sia nel sistema di gioco che nell’energia dei singoli, e due vittorie pesanti. Considerazione a margine: seduti sono rimasti Renato Sanches, Belotti, Aouar e Zalewski. Significa opulenza ritrovata. [...] La Roma ieri ha ricevuto il fascicolo aperto dalla procura federale per le dichiarazioni rilasciate sabato, non solo critiche verso l’arbitro Marcenaro e il Var Di Bello ma anche molto dure nei confronti di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana. La procedura ora prevede che Mourinho, difeso dall’ufficio legale della Roma, possa presentare entro cinque giorni delle memorie difensive, chiedendo di essere ascoltato dal procuratore Chiné.

(Corsport)