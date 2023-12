Mourinho, esame da Champions

A Bologna per non fermarsi. Perché alla fine, molti si sono dimenticati che la Roma nelle ultime 5 gare ha collezionato 11 punti. Quanto basta per issarsi al quarto posto in coabitazione proprio con il Bologna. Oggi l’occasione di rimettere la freccia sul Napoli è ghiotta. E lo rimane anche senza Lukaku e Dybala, con Spinazzola in dubbio fino all'ultimo e Zalewski squalificato. Perché con l'emergenza questa squadra ormai ci convive e spesso ha dimostrato di dare il meglio di sé. Lo dovrà fare anche questa sera, senza la coppia dei sogni. È la prima volta che accade da Roma-Empoli (quarta giornata): la media punti in campionato con la Joya è di 1,78 punti a match, mentre quella senza scende a 1,66. E Big Rom, coppe comprese, ha sinora segnato 11 gol in 18 presenze. Le prime tre gare di campionato con Paulo presente solo a Verona e Romelu 20 minuti contro il Milan, hanno portato in cassa un misero punticino contro Salernitana, veneti e appunto rossoneri. (...) Il dubbio della vigilia riguarda l'impiego o meno di Spinazzola dal 1’. Con Leo pronto dal via, El Shaarawy farebbe coppia con Belotti e si aprirebbe un ballottaggio in mediana tra Pellegrini e Bove. Altrimenti con il laterale azzurro inizialmente in panchina, il Faraone giocherebbe a tutta fascia la Roma schiererebbe il capitano a supporto del Gallo, potendo presentare a centrocampo una piccola linea Maginot a difesa di un reparto, quello arretrato, che recupera in extremis Mancini. (...)

(Il Messaggero)