Mourinho e l'elogio del raccattapalle diventato stratega

Mou fa rumore anche quando sta zitto. A Reggio Emilia arrivò la conferenza stampa in portoghese, per protesta; domenica ha ordinato il silenzio stampa dopo Roma-Fiorentina, finita in 9 per i rossi a Zalewski e Lukaku. Ieri lo Special One ha parlato con 4 foto su Instagram. Una con Burdisso (tema: i «banditi» da avere in squadra). Una con la curva Sud che lo adora (il rinnovo di contratto). Una con un fallaccio di Kayode su Zalewski non sanzionato da Rapuano e citazione da Cicerone (gli arbitri contro). Una con il raccattapalle a cui ha dato il «pizzino» con le marcature sui corner da dare a Rui Patricio (i dettagli decisivi). Testo: «Ero io 50 anni fa, bravo ragazzo!». […] Il presente romanista, in vista della trasferta di Bologna, sono le assenze di Dybala — non sembra grave, può recuperare per Roma-Napoli del 23 — e di Lukaku. Il belga sarà squalificato: una o due giornate? Più probabile una, come Boloca per il fallaccio su Paredes in Sassuolo-Roma. E un precedente importante. Kouame, della Fiorentina, che ha subito il fallo, ieri ha postato anche lui su Instagram: foto della gamba infortunata e frase: «Ringrazio Dio». Ora tocca al giudice sportivo.

(Corsera)